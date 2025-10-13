Root.cz  »  Elektronická pošta  »  Severoněmecké Šlesvicko-Holštýnsko dokončilo etapu přechodu na open source

Severoněmecké Šlesvicko-Holštýnsko dokončilo etapu přechodu na open source

Jan Fikar
Dnes
Šlesvicko-Holštýnsko Schleswig-Holstein Autor: Depositphotos

Severoněmecké Šlesvicko-Holštýnsko přešlo loni na LibreOffice. Nyní dokončilo přechod z e-mailových služeb Microsoftu Microsoft Exchange a Outlook na open source Open-Xchange a Thunderbird. Přechod se týkal asi 40 tisíc poštovních schránek a přes 100 miliónů e-mailů. Přechod se týkal asi 30 tisíc státních pracovníků.

Dalším krokem bude výměna operačního systému Windows za Linux. Minulý měsíc oznámily rakouské ozbrojené síly přechod na LibreOffice. Rakouská armáda nepoužívala ani předtím na serverech produkty Microsoftu, ale Linux se Sambou.

(zdroj: slashdot)

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

