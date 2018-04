 »   »  Seznam.cz má nově dvoufázové ověření u všech svých služeb

Petr Krčmář

Seznam.cz spustil funkci dvoufázového ověření, která je postavená na myšlence „zadej heslo a potvrď přístup“, proto po přihlášení například do e-mailu uživatelé zároveň potvrdí svůj souhlas s přístupem do schránky skrze aplikaci Seznam.cz, která se uživatele zeptá na potvrzení. Potvrdit přihlášení je možné z mobilní, tabletové i desktopové verze prohlížeče Seznam.cz.