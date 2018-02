 »   »  Seznam nepovolených hazardních her se rozšířil na 21 stran, přibylo 95 záznamů

Ondřej Caletka

Ministerstvo financí zveřejnilo v pořadí již sedmou verzi seznamu nepovolených hazardních her. Nová verze požaduje blokovat hned 95 internetových stránek. Jde přitom vždy o klony služby 1xbet.com , která byla zablokována již v historicky první verzi seznamu. Seznam teď obsahuje celkem 102 záznamů.

Zajímavé je, že v sekvenci čísel 1xbet jsou některá vynechaná. Kompletní seznam nově zablokovaných adres internetových stránek vygeneruje tento jednořádkový shellový skript:

$ (for i in $(seq 1 7) $(seq 9 21) $(seq 23 32) $(seq 34 43) $(seq 45 54) $(seq 60 65) $(seq 67 76) $(seq 78 80) 82 84 86 87 $(seq 90 92) 94 95 $(seq 101 110); do echo "1xbet$i.com"; done ; for n in 1-x-bet.com 1x-bet.com 1xbetbk6.com 1XIIV.XYZ 1XHOV.XYZ bk-1x-bet.com 1xbkbet-1.com; do echo "$n"; done)