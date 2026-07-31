Shadow Stack bude až ve Fedoře 46

Fedora navrhovala použít Shadow Stack jako výchozí již v letošním vydání verze 45. Shadow Stack je bezpečnostní funkce dostupná na procesorech Intel 11. generace nebo AMD Zen 3 a novější a chrání návratové adresy například před útoky typu přetečení zásobníku. Kvůli Shadow Stack byla také do Glibc přidána podpora pro konfiguraci pomocí souboru
/etc/tunable.conf.
V úterý pak návrh schvalovalo FESCo (Fedora Engineering and Steering Committee) a také jej schválilo. Ale pro Fedoru 46, která vyjde příští rok. Do té doby by se měly vyřešit problémy s ovladači NIVIDIA a Python PyPI.
(zdroj: phoronix)