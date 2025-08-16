Shodan.io nabízí doživotní členství za pět dolarů

Shodan je užitečný vyhledávač, který ovšem nehledá na webových stránkách, ale prohledává TCP porty a pamatuje si služby, které na nich objevil. Ty je pak možné prohledávat podle mnohých kritérií jako jsou názvy služeb, použité verze, automaticky získaný screenshot a podobně. Část služeb je uzavřena a lze ji získat za členský poplatek, který začíná na 69 dolarech měsíčně.
Shodan opět po dvou letech otevřel jednodenní akci, při které je možné pořídit základní doživotní členství za jednorázový poplatek pěti dolarů. Akce platí do nedělních osmi hodin večer středoevropského letního času.