 »   »  Shodan spustil novou službu Monitoring, můžete na ní sledovat svá zařízení

Vyhledávač Shodan (článek na Rootu) spustil novou službu Monitor, která umožňuje průběžně sledovat stav vlastních zařízení připojených k internetu. Monitor umí průběžně sledovat zadané IP rozsahy a okamžitě upozornit například na nově připojené síťové zařízení. Můžete tak v reálném čase sledovat, co je z vaší sítě otevřeno do internetu.

Služba může být pomocí API integrována do různých nástrojů jako Nmap, Metasploit, Maltego a FOCA. Web služby upozorňuje zejména na fakt, že velkou výhodou je možnost škálování. Ať už potřebujete monitorovat jednu adresu nebo jste poskytovatel s miliony adres – Shodan zvládne jakkoliv velkou síť bez zadýchání.

Shodan je internetový vyhledávač, který se ale nezaměřuje na webový obsah, ale na služby. Pravidelně skenuje internet, připojuje se na otevřené porty a zaznamenává si, co na nich objeví. Rozumí více než dvěma stovkám služeb a v uložených výsledcích pak dovoluje vyhledávat. Nabízí webové rozhraní, API i konzolovou utilitu.

Introducing Shodan Monitor: a new website to help you setup network alerts and keep track of what's connected to the Internet - and it's available at no additional cost to members: https://t.co/pVAnB0gecF pic.twitter.com/0XvU60Akh1