Shotcut 25.12 s 10bitovou CPU pipeline a lineárními barvami

Projekt video střižny Shotcut vydává koncem roku novou verzi. Shotcut 25.12, nadále stavějící na projektech MLT Multimedia Framework a FFmpeg, přidává podporu 10bitové CPU video pipeline, čímž navazuje na předchozí podporu 10bit efektů na GPU a obecně podporu zdrojů s 10bit a 12bit video stopou. Pro tuto chvíli nejsou pro CPU pipeline konvertovány na podporu 10bitých barev všechny filtry, ale na věci se dále pracuje.
Celkově by si uživatelé měli všimnout i vyšší kvality obrazu, díky nasazení podpory lineárního zpracování barev, a to včetně již zmíněné 10bitové CPU pipeline, experimentálně i pro kombinaci 10bit CPU/GPU módu zpracování barev (ryze CPU módy jsou v produkční kvalitě).
Nová verze také nabízí dva nové HTML profily a podporu Nvidia NVENC pro záznam obrazovky na desktopech běžících s X.Org. Opraveno je pár desítek chyb, více v přehledu novinek této verze.