 »   »  Šifrování je velký problém, říká šéf FBI Christopher Wray

David Ježek

Za poslední rok se FBI kvůli silnému šifrování nezvládla dostat do více než 6900 mobilních zařízení. A to je hodně velký problém, říká její šéf Christopher Wray.

Na konferenci International Association of Chiefs of Police pořádané v americké Filadelfii se šéf FBI rozpovídal poměrně hodně. FBI nevyšetřuje jen velké zločince (jako případ iPhonu teroristy ze San Bernardina), ale potřebuje se dostat do tisícovek telefonů každý rok. Za posledních 11 měsíců jí přitom prošlo rukama téměř 7 tisíc přístrojů, do kterých se její lidé nedokázali vlámat a získat z nich potřebná data. Jde o zhruba polovinu všech zkoumaných přístrojů.

Jedná se přitom o telefony z vyšetřovaných případů točících se mimo jiné kolem narkotik, gangů, organizovaného zločinu, zneužívání dětí, obchodu s lidmi či související s opatřeními proti terorismu a cizím zpravodajským službám.

Nadále tak přetrvává boj mezi FBI plnící do značné míry i úlohu kontrarozvědky a ochránci lidských práv, resp. americké Ústavy (a dodatků) a Listiny práv. Ti první potřebují často opravdu rozkrýt velmi nebezpečnou činnost, ti druzí současně křičí, že poskytnutím (například) backdooru pro daný typ telefonu bude mít FBI v ruce mocný nástroj pro nezákonné získávání informací o prakticky komkoli v USA.