Signal nabízí bezpečně zálohování historie komunikace, zatím jen na Androidu

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Signal Backup Autor: Signal

Vývojáři komunikačního nástroje Signal představili možnost bezpečného zálohování historie komunikace. Jde o volitelnou funkci, která je zatím je k dispozici v beta verzi pro Android. To nám umožní dále testovat tuto funkci v omezeném prostředí, než bude v blízké budoucnosti zavedena pro iOS a stolní počítače, vysvětlují vývojáři.

Zálohy probíhají po zapnutí automaticky každý den a před odesláním na server jsou šifrovány. Pokud tedy nechcete vytvářet zabezpečený archivní zálohový soubor svých zpráv a médií v aplikaci Signal, nemusíte tuto funkci vůbec používat, uklidňují vývojáři.

Pokud si zálohování zapnete, aplikace vám vytvoří 64znakový klíč pro obnovu dat, ke kterému nemají správci přístup. Pokud tento klíč ztratíte, přijdete o možnost zálohu obnovit. Shromažďuje co nejméně dat a staráme se, aby žádné informace potřebné k zajištění spolehlivosti a použitelnosti aplikace Signal nemohly být spojeny s lidmi, kteří na aplikaci Signal závisejí.

Služba dovoluje zdarma zálohovat veškeré textové zprávy a média mladší než 45 dnů. Pokud chcete více, musíte za zálohy zaplatit 1,99 dolarů měsíčně. V takovém případě budou mediální soubory zálohovány po neomezenou dobu. Je to poprvé, co nabízíme placenou funkci. Důvod je jednoduchý: média vyžadují velké množství úložného prostoru a ukládání a přenos velkého množství dat je nákladné.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

