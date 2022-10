Signal odstraní na Androidu podporu SMS a MMS

Signal oznámil, že odstraní podporu pro odesílání SMS a MMS ze své aplikace pro Android. V zájmu ochrany soukromí, bezpečnosti a přehlednosti začínáme postupně ukončovat podporu SMS v aplikaci pro Android. Budete mít několik měsíců na to, abyste exportovali své zprávy a buď si našli novou aplikaci pro SMS, nebo řekli svým přátelům, aby si stáhli aplikaci Signal, píše se v oznámení.

Možná vás překvapí, že aplikace vůbec tuto funkcionalitu obsahuje. Zajímavé je, že vznikla ještě v době, kdy Signal ještě neexistoval. Původní aplikace se totiž jmenovala TextSecure a používala ještě protokol Axolotl. Už v té době ale uměla pracovat také jako aplikace pro zprávu standardních textových zpráv SMS a multimediálních MMS.

Po přejmenování si aplikace tuto podporu nechala, aby usnadnila uživatelům život. Ti tak nemuseli přecházet mezi více prostředími a mohli pohodlně posílat zabezpečené i staré zprávy. Mělo to ale svou cenu: ne všechny zprávy odeslané z aplikace byly skutečně zabezpečené. Nyní jsme dosáhli bodu, kdy podpora SMS přestává mít smysl.

Tvůrci vysvětlují, že za změnou stojí tři hlavní důvody: upřednostňují bezpečnost a soukromí, brání nečekaným výdajům za posílání placených zpráv a chtějí vytvořit jasné a srozumitelné uživatelské prostředí.

In the interest of privacy, security, and clarity we’re beginning to phase out SMS support from the Android app. You’ll have several months to export your messages and either find a new app for SMS or tell your friends to download Signal. https://t.co/u9XZ7XM7rT