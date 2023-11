Signal testuje uživatelská jména

Autor: Signal

Abyste mohli v současnosti používat šifrovaný komunikační nástroj Signal, musíte se zaregistrovat telefonním číslem a to také musíte sdělit straně, se kterou chcete komunikovat. To může v některých případech vadit. Třeba někdo nechce svoje telefonní číslo vyzradit, protože je to soukromý údaj.





Signal začal ve středu veřejné testování s uživatelskými jmény. Je potřeba mít novou aplikaci a zaregistrovat se do Staging Environment, který je nezávislý na produkčním prostředí. Ve Staging musí být oba komunikující.





(zdroj: slashdot)