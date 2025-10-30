Root.cz  »  Bezpečnost  »  Síť X požaduje do 10. listopadu obnovení dvoufaktoru pomocí Passkey a YubiKey

Síť X požaduje do 10. listopadu obnovení dvoufaktoru pomocí Passkey a YubiKey

Petr Krčmář
Dnes
4 nové názory

X - Twitter Autor: Depositphotos

Sociální mediální platforma X vyzývá uživatele, kteří používají přístupové klíče Passkey nebo hardwarové bezpečnostní klíče YubiKey, pro dvoufaktorovou autentizaci (2FA), aby do 10. listopadu 2025 znovu zaregistrovali své přístupové tokeny. Po tomto datu budou účty bez opětovné registrace uzamčeny, dokud se uživatelé znovu nezaregistrují, nepřepnou na jinou metodu 2FA nebo nezruší 2FA.

Provozovatel důrazně doporučuje ponechat 2FA z bezpečnostních důvodů aktivní. Pokud používáte jiné autentizační metody, například bezpečnostní aplikace, nemusíte nic měnit.

Společnost provozující síť X upřesnila, že nutnost opětovné registrace bezpečnostních tokenů a Passkeys je způsobena přechodem z domény Twitter.com na X.com, nikoli bezpečnostním incidentem. Klíče vázané na Twitter.com přestanou po 10. listopadu fungovat.

V říjnu 2022 změnila sociální síť Twitter majitele a v červenci 2023 byla přejmenována na X. Požadavek na opětovnou registraci klíče uživatelů pro další přístup k platformě sociálních médií je důsledkem rozhodnutí nových majitelů ukončit provoz domény Twitter.com.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

