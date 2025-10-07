Root.cz  »  Akce  »  Síťařské setkání CSNOG 2026 hledá přednášející a partnery, proběhne v lednu ve Zlíně

Síťařské setkání CSNOG 2026 hledá přednášející a partnery, proběhne v lednu ve Zlíně

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Organizátoři devátého setkání nejen českých a slovenských správců sítí CSNOG 2026 vyhlásili Call for Abstracts a Call for Partners. Zájemci o vystoupení na této akci mohou své návrhy přednášek přihlašovat do 31. října, a to rovnou na těchto webových stránkách.

CSNOG (Czech and Slovak Network Operators Group) je po vzoru zahraničních NOGů komunitou poskytovatelů přístupu k internetu, provozovatelů telekomunikačních sítí, registrátorů domén a provozovatelů počítačových sítí a technických nadšenců. Díky unikátní blízkosti českého a slovenského jazyka i kultury jsou komunity obou národů vítány v jednom společném NOGu.

CSNOG pořádá pravidelná setkání, kde je možné sdílet zkušenosti a diskutovat aktuální témata týkající se nejen rozvoje internetových sítí v regionu. Komunitní síťařské setkání se i příští rok uskuteční v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a to 21. a 22. ledna 2026.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Třetina Čechů dá za průměrný nákup elektroniky přes 5 tisíc korun

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI