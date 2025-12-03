Síťařské setkání CSNOG 2026 má program a otevírá registrace

Organizátoři komunitního setkání nejen českých a slovenských správců sítí CSNOG 2026, které se uskuteční 21. a 22. ledna na půdě zlínské univerzity Tomáše Bati, zveřejnili program následujícího setkání. Dvoudenní pásmo přednášek nabídne 32 vystoupení odborníků na témata spojená se správou počítačových sítí. I tentokrát budou jednotlivá témata rozdělená do tří sekcí – správa sítí, legislativa a regulace a akademické projekty.
Společně se zveřejněním programu byla spuštěna také registrace. V tomto případě organizátoři CSNOG 2026 upozorňují, že kapacita v sále bude pro příští rok omezena a proto by si vážní zájemci měli svá místa rezervovat včas.
Program se skládá z přednášek zaslaných jednotlivými členy komunity CSNOG, kteří se aktivně zapojují do tvorby podoby každoročního setkání. O sestavení harmonogramu se pak stará programový výbor volený také z členů komunity. Jeho úkolem je komunikovat s přednášejícími a sestavit program z aktuálních a přínosných příspěvků.
Komunitního setkání CSNOG 2025 se letos v lednu zúčastnilo téměř 250 zájemců o síťařská témata. Organizátory akce jsou opět sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.