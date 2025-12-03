Root.cz  »  Akce  »  Síťařské setkání CSNOG 2026 má program a otevírá registrace

Síťařské setkání CSNOG 2026 má program a otevírá registrace

Petr Krčmář
Včera
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Organizátoři komunitního setkání nejen českých a slovenských správců sítí CSNOG 2026, které se uskuteční 21. a 22. ledna na půdě zlínské univerzity Tomáše Bati, zveřejnili program následujícího setkáníDvoudenní pásmo přednášek nabídne 32 vystoupení odborníků na témata spojená se správou počítačových sítí. I tentokrát budou jednotlivá témata rozdělená do tří sekcí – správa sítí, legislativa a regulace a akademické projekty.

Společně se zveřejněním programu byla spuštěna také registrace. V tomto případě organizátoři CSNOG 2026 upozorňují, že kapacita v sále bude pro příští rok omezena a proto by si vážní zájemci měli svá místa rezervovat včas.

Program se skládá z přednášek zaslaných jednotlivými členy komunity CSNOG, kteří se aktivně zapojují do tvorby podoby každoročního setkání. O sestavení harmonogramu se pak stará programový výbor volený také z členů komunity. Jeho úkolem je komunikovat s přednášejícími a sestavit program z aktuálních a přínosných příspěvků.

Komunitního setkání CSNOG 2025 se letos v lednu zúčastnilo téměř 250 zájemců o síťařská témata. Organizátory akce jsou opět sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Jak funguje platforma IBM Power11?

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Záhadný sabotér XOXO from Prague trollí ransomwarový gang

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, říkají média

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

Chili Ta: Doma mi nesmí chybět kaviár, ale miluju i kulajdu s vejcem

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Šéf Cloudflare se omluvil za rozsáhlý nepřijatelný výpadek

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI