Síťařský CSNOG 2026 bude už za 14 dní, registrujte se včas

Už jen 14 dní zbývá do začátku osmého ročníku komunitního setkání nejen českých a slovenských správců sítí CSNOG 2026. Registrace na akci je stále otevřena, ale termín uzávěrky se blíží. I proto organizátoři doporučují, aby se zájemci přihlásili brzy, nejlépe ještě tento týden.
Komunitní setkání CSNOG 2026 se uskuteční 21. a 22. ledna na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jeho pořadateli jsou sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ. Bližší informace o komunitě CSNOG (Czech a Slovak Network Operators Group) a jejich komunitních setkáních jsou k dispozici na webu csnog.eu.