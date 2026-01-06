Root.cz  »  Akce  »  Síťařský CSNOG 2026 bude už za 14 dní, registrujte se včas

Síťařský CSNOG 2026 bude už za 14 dní, registrujte se včas

Vilém Sládek
Včera
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Už jen 14 dní zbývá do začátku osmého ročníku komunitního setkání nejen českých a slovenských správců sítí CSNOG 2026. Registrace na akci je stále otevřena, ale termín uzávěrky se blíží. I proto organizátoři doporučují, aby se zájemci přihlásili brzy, nejlépe ještě tento týden.

Komunitní setkání CSNOG 2026 se uskuteční 21. a 22. ledna na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jeho pořadateli jsou sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ. Bližší informace o komunitě CSNOG (Czech a Slovak Network Operators Group) a jejich komunitních setkáních jsou k dispozici na webu csnog.eu.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Vilém Sládek

Témata:

Dále u nás najdete

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Finanční limity, které se od letoška mění

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?