Síťařský CSNOG 2026: termín pro přihlašování prezentací se blíží

Pořadatelé dalšího ročníku komunitního setkání správců nejen českých a slovenských sítí CSNOG 2026 vyhlásili Call for Abstracts s tím, že uzávěrka příspěvků do jednotlivých programových sekcí je 31. října, tedy za deset dní.
Náměty na vystoupení mohou zájemci posílat do tří sekcí - správa sítí, legislativa a regulace a akademické projekty. Zveřejněny byly také Call of Partners určené sponzorům a partnerům setkání, kteří by například chtěli mít na CSNOG 2026 svůj stánek.
Cílem tradičního setkání komunity CSNOG je umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, diskuzi nad aktuálními tématy a sdílení řešení vedoucích k rozvoji internetových sítí v Česku a na Slovensku. Akci, která se uskuteční 21. a 22. ledna příštího roku ve Zlíně, organizují sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.