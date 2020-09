Sítí 5G pokryje Vodafone od 1. října pět českých měst

Autor: Vodafone

Společnost Vodafone spustí od 1. října pro zákazníky v České republice pátou generaci mobilních sítí 5G. Od začátku října bude signál 5G dostupný hned v pěti městech. Jako první se nová síť dostává do Karlových Varů, Ústí nad Labem a Jeseníku, tedy ke třem vítězům soutěže 5G pro pět měst, kterou loni vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Právě s Karlovými Vary, Ústím nad Labem a Jeseníkem Vodafone spolupracuje na uvedení nejmodernější technologie do praxe. Navíc Vodafone přidává i nejobydlenější oblasti České republiky – Prahu a Brno. Signál 5G budeme v následujících měsících rozšiřovat i do dalších oblastí. Věříme, že technologie mohou měnit svět k lepšímu a že náš příspěvek k digitalizaci Česka už je opravdu vidět. Chceme dál stavět kapacitní a odolné sítě, na které se čeští spotřebitelé, firmy i stát mohou spolehnout. Skutečně masivní a celostátní rozšíření 5G s potřebnou kapacitou se ale neobejde bez kmitočtů, které by měla nabídnout chystaná aukce, říká Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic.

V první fázi spuštění 5G Vodafone staví na frekvencích, které už nyní slouží pro síť 4G LTE, konkrétně jde o pásma 1800 a 2100 MHz. Jako první v Česku přitom využije technologii Dynamic Spectrum Sharing (DSS), která zajišťuje dynamické sdílení frekvencí mezi 4G a 5G sítí podle aktuálních potřeb. To znamená efektivnější využití zatím dostupného spektra.

Všechny důležité informace, které se týkají vhodných telefonů a dalších detailů o 5G síti, bude od 1. října shrnovat webová stránka www.vodafone.cz/5G.