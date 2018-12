 »   »  Síti hotelů Marriott unikla data 500 milionů zákazníků

Petr Kajzar

Hotelová síť Marriott čelí úniku osobních údajů cca 500 milionů svých zákazníků. Oznámila to na svém webu s tím, že se jednalo o průnik do databáze divize Starwood, přičemž útočníci mohli mít do systému přístup již od roku 2014.

Databáze kromě jiného obsahovala jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, čísla pasů, data narození, pohlaví, informace o příjezdu a odjezdu a čísla platebních karet a jejich expirace. Podle zprávy byla čísla platebních karet šifrovaná pomocí AES-128, přičemž ale společnost nedokáže zajistit, že útočníci nebudou mít dostatek informací na dešifrování (viz možnost útoku postranním kanálem).