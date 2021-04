Sjednocení pro EDID informace na Waylandu na obrozu

Autor: Depositphotos

Parsování EDID dat (Extended Display Identification Data) na systémech běžících na Waylandu je momentálně chaos. Každý si to dělá trochu jinak a neexistuje na Linuxu jednotná knihovna, která by usnadnila existenci.

Nově však vznikla výzva na sjednocení přístupu k EDID datům na Linuxu. Stojí za ní jeden z vývojářů Waylandu, Pekka Paalanen. Nepřichází s žádnou zásadní revolucí, jeho návrh staví na starších řešeních pro EDID, a to je dobře. Případný budoucí projekt by mohl být hostován na FreeDesktop.org, k dispozici pod MIT licencí a nabízet minimálně základní C ABI, za současně minimálních závislostí na jiných projektech. Vyřešit by přitom měl všechny bolístky, například používání HDR monitorů a současně zrušit často zbytečné duplikování funkcionality v kódu Wayland kompozitorů.

V tuto chvíli již jiný vývojář, Jani Nikula, dodává, že do budoucna bude vhodné, aby projekt podporoval též VESA standard DisplayID, vytvořený jako moderní nástupce EDID/E-EDID.