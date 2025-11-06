Root.cz  »  Připojení k Internetu  »  Školení o IPv6 pro členy RIPE NCC v Praze

Školení o IPv6 pro členy RIPE NCC v Praze

Ondřej Caletka
Dnes
Ethernet zásuvka IPv6 Autor: Depositphotos

V Praze proběhnou od 19. do 21. listopadu dva kurzy o IPv6 pořádané oddělením vzdělávání RIPE NCC:

Školení IPv6 Fundamentals je jednodenní kurz, který se zabývá tím, co je IPv6 a proč je v dnešních sítích potřebný. Obsahuje také základní informace o tom, jak plánovat nasazení a adresování.

Dvoudenní kurz IPv6 Advanced poskytuje podrobný přehled klíčových témat týkajících se nasazení IPv6 v různých typech sítí. Účastníci získají přehled o osvědčených postupech v oboru a získají hluboké znalosti o různých fázích zavádění IPv6.

Kurzy probíhají v angličtině a jsou určené pouze pro členy RIPE NCC. Účast na kurzech je bezplatná, je však potřeba se registrovat.

