Školení o IPv6 pro členy RIPE NCC v Praze

V Praze proběhnou od 19. do 21. listopadu dva kurzy o IPv6 pořádané oddělením vzdělávání RIPE NCC:
- IPv6 Fundamentals ve středu 19. listopadu,
- IPv6 Advanced ve čtvrtek a pátek 20. a 21. listopadu.
Školení IPv6 Fundamentals je jednodenní kurz, který se zabývá tím, co je IPv6 a proč je v dnešních sítích potřebný. Obsahuje také základní informace o tom, jak plánovat nasazení a adresování.
Dvoudenní kurz IPv6 Advanced poskytuje podrobný přehled klíčových témat týkajících se nasazení IPv6 v různých typech sítí. Účastníci získají přehled o osvědčených postupech v oboru a získají hluboké znalosti o různých fázích zavádění IPv6.
Kurzy probíhají v angličtině a jsou určené pouze pro členy RIPE NCC. Účast na kurzech je bezplatná, je však potřeba se registrovat.