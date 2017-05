 »   »  Skončil ExtraTorrent, největší metavyhledávač torrentů

Roman Bořánek

Torrentový ekosystém přišel o další důležitou součást. Své brány uzavřel server ExtraTorrent, který fungoval více než deset let. Po loňském konci Torrentz.eu se stal největším metavyhledávačem a hned po Pirate Bay druhým nejnavštěvovanějším katalogem torrentů. V současnosti pravděpodobně neexistuje server, který by ExtraTorrent co do množství obsahu dokázal nahradit.

ExtraTorrent definitivně končí. Všechna zrcadla jsou off-line. Vymazali jsme všechna data. Dejte si pozor na falešné napodobeniny a klony. Děkujeme všem podporovatelům a torrentové komunitě. ExtraTorrent byl skvělým místem, zní vyjádření na doméně extra.to. Důvody ukončení provozu tedy nebyly upřesněny.

(Zdroj: TorrentFreak)