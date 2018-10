Jan Fikar

Již dříve Microsoft oznámil, že ukončí fungování Skype Classic 7 k 1. září letošního roku. To se nestalo, protože si uživatelé stěžovali na chybějící funkce. Nyní Microsoft plánuje funkce dodat do klienta 8 a ukončit fungování staré verze na desktopu k 1. listopadu a na mobilních zařízeních k 15. listopadu. Uživatelé by měli přejít na verzi 8.

(zdroj: arstechnica)