 »   »  Slackware slaví čtvrt století

Petr Krčmář

Nejstarší stále ještě existující distribuce slaví významné výročí: Slackware je tu s námi čtvrt století. Patrick Volkerding oznámil vydání verze 1.0 přesně 17. června 1993. Od začátku až do dnešních dnů se Slackware zaměřuje na unixové zásady jako je jednoduchost a stabilita.

Patrick je stále ještě u kormidla, zastává pozici „Benevolent Dictator For Life“ a celý projekt provozují dobrovolníci na velmi neformální bázi. V průběhu let vyšlo 30 verzí, tou nejnovější je 14.2, která vyšla před dvěma lety.

V roce 1994 se Patrick vyjádřil v rozhovoru k tomu, kde přišla distribuce ke svému jménu: I think I named it ‚Slackware‘ because I didn't want people to take it all that seriously at first.

Všechno nejlepší a šťastné další čtvrtstoletí!