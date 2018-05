Jan Fikar

Protože dnešek je dnem Star Wars, najdeme hru Star Wars Knights of the Old Republic II – The Sith Lords se slevou 66 % jak na Humble Bundle, tak na Steamu.

Na GOG.com jsou se slevou kolem 60 % hned čtyři hry: Dark Forces, TIE Fighter Special Edition, X-Wing Special Edition a Rebel Assault 1 a 2.

