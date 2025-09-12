Slimbook představil vylepšené varianty notebooků Manjaro, Evo a Elemental

Prodejce linuxového hardwaru Slimbook představil vylepšenou řadu svých notebooků, které jsou vybaveny výkonnějšími komponentami a modernějšími technologiemi.
První v řadě je Slimbook Evo, vlajková loď notebooků Slimbook představená v loňském roce, která nyní disponuje zbrusu novým procesorem AMD Ryzen AI 9 365 s 10 jádry a 20 vlákny, NPU nové generace s 50 TOPS určenou pro lokální zpracování AI modelů, až 128 GB RAM a až 16TB úložištěm NVMe PCIe 4.0.
Dále je k dispozici notebook střední třídy Slimbook Elemental, který je nyní vybaven procesorem Intel Core 5 120U pro vyšší výpočetní výkon s optimalizovanou spotřebou energie, až 64 GB RAM a až 4TB úložištěm M.2 NVMe SSD.
Slimbook také představil třetí generaci herního notebooku >Slimbook Manjaro III, který je vybaven procesorem AMD Ryzen 7 8845HS s 8 jádry, 16 vlákny a 24MB cache, grafickou kartou Nvidia GeForce RTX 4070 8 GB a baterií s kapacitou 99 Wh.