 »   »  Slovenská Python komunita organizuje PyCon SK 2020 v Bratislave

RicCo

Ak pracujete na zaujímavom projekte, zaujíma vás špecifická téma alebo sa vyznáte o novinkách a trendoch vo svete Pythonu, zdieľajte to s ostatnými. Možnosť prihlásiť sa so svojou témou na PyConSK 2020 je otvorená do 31.1.2020.

PyCon SK je konferencia vytvorená tímom tech nadšencov, ktorí sa so svojími skúsenosťami radi podelia s komunitou ľudí a rovnaké publikum si hľadá aj tohtoročná konferencia. Súčasťou budú aj prednášky a praktické workshopy pre učiteľov v sekcií EduSummit ako napríklad od iniciatívy Učíme s hardvérom, ktorý sa snaží spopularizovať programovanie na školách a podporiť učiteľov.

Nemusíte byť dlhoročným profesionálom alebo ostrieľaným rečníkom, chceme počuť aj nováčikov so zaujímavými perspektívami. Záleží na téme, nadšení pre open-source a Python a chuti zdieľať vaše znalosti s ostatnými.

PyCon SK sa uskutoční 27.-29. marca v priestoroch fakulty FIIT v Bratislave, využite šancu a pripojte sa ako prednášajúci. Preferované sú prihlášky od rečníkov, ktorí na PyCon SK v minulosti ešte neprezentovali.