Slovensko na čele krajín s nedostatkom talentov v Európe

Slovensko sa umiestnilo na prvom mieste v rebríčku krajín s nedostatkom talentov. Podľa štúdie spoločnosti ManpowerGroup, ktorá sa zameriava na pracovný trh, až 87 % slovenských zamestnávateľov hlási problémy s nájdením kvalifikovaných pracovníkov. Česká republika je na tom o niečo lepšie; stále však až 61 % zamestnávateľov uvádza ťažkosti pri obsadzovaní kvalifikovaných pozícií.
Hlavnými oblasťami, kde je nedostatok talentov najvýraznejší, sú informačné technológie, pohostinstvo, verejný sektor, zdravotníctvo a sociálne služby, stavebníctvo a realitný sektor, financie a poistenie, obchod a logistika, výroba a energetika.
Treba poznamenať, že táto štúdia sa zamerala na manažérov a ich očakávania. Z vlastnej skúsenosti ako lektor môžem povedať, že na Slovensku ľudia hlásia hororové skúsenosti s hľadaním práce: kandidáti posielajú desiatky až stovky žiadostí a na drvivú väčšinu z nich nedostanú ani odpoveď.