Root.cz  »  Byznys  »  Slovensko na čele krajín s nedostatkom talentov v Európe

Slovensko na čele krajín s nedostatkom talentov v Európe

johny
Včera
46 nových názorů

Sdílet

Slovensko Autor: Lupa.cz s využitím DALL-E

Slovensko sa umiestnilo na prvom mieste v rebríčku krajín s nedostatkom talentov. Podľa štúdie spoločnosti ManpowerGroup, ktorá sa zameriava na pracovný trh, až 87 % slovenských zamestnávateľov hlási problémy s nájdením kvalifikovaných pracovníkov. Česká republika je na tom o niečo lepšie; stále však až 61 % zamestnávateľov uvádza ťažkosti pri obsadzovaní kvalifikovaných pozícií.

Hlavnými oblasťami, kde je nedostatok talentov najvýraznejší, sú informačné technológie, pohostinstvo, verejný sektor, zdravotníctvo a sociálne služby, stavebníctvo a realitný sektor, financie a poistenie, obchod a logistika, výroba a energetika.

Treba poznamenať, že táto štúdia sa zamerala na manažérov a ich očakávania. Z vlastnej skúsenosti ako lektor môžem povedať, že na Slovensku ľudia hlásia hororové skúsenosti s hľadaním práce: kandidáti posielajú desiatky až stovky žiadostí a na drvivú väčšinu z nich nedostanú ani odpoveď.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (46 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

johny



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Navazující a souběžná zaměstnání pro účely JMHZ

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

AI prolomila celou firemní infrastrukturu za 21 hodin

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

Velkým firmám nejsou lhostejní jejich klienti na Blízkém východě

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO