 »   »  Služba Cisco Webex neběží už déle než 24 hodin

Petr Krčmář

Služba Cisco Webex je už více než 24 hodin nedostupná, výpadek postihl všechny její součásti a vývojáři se, podle svých slov, snaží zjistit příčinu a dostat službu zase do provozuschopného stavu. We understand our customer's expectations for a high available service, and we apologize for the impact to the Webex services, píše se v jedné ze zpráv o poruše.

We are working hard to get you back on @Webex Teams. Thank you for staying with us. We appreciate your patience pic.twitter.com/UpZsRg1FIN — Webex (@Webex) 26. září 2018

Webex je sada služeb určených pro online meetingy, webové a video konference a spolupráci týmů. Cisco firmu i se službou koupilo v roce 2007.

(Upozornil Radim Dostál.)