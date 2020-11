Služba Navrcholu.cz končí, kdysi měřila návštěvnost i pro Seznam.cz

Služba Navrcholu.cz končí. Od roku 1998 nabízela měření návštěvnosti webu a vznikla společně s naším serverem Root.cz. V době, kdy vznikl, to byla jedna z mála platforem, díky níž jste mohli zjistit nejen návštěvnost vašich stránek, ale i konkurenčních webů, píše se v oznámení.

Doba se ovšem dramaticky změnila, sdružení SPIR má vlastní měření pomocí služby NetMonitor, řada webů používá také analytický nástroj Google Analytics. Služba bude ukončena 31. ledna 2021. Statistiky zůstanou dostupné ještě nějakou dobu po ukončení měření, platící zákazníci dostanou poměrnou část poplatku zpět.

Táhli jsme to neuvěřitelných 22 let. Začínali jsme s @michalkrause když mobil nebyl samozřejmost a k internetu jsme se připojovali dial-upem. Měřili jsme @seznam_cz, měli stánek na Invexu a tam vlastní balón. Bylo to fajn a bylo toho dost: https://t.co/PCnAw6DoNM