 »   »  Služba Woko.cz končí, je zastaralá

Petr Krčmář

Služba Woko.cz, která umožňovala sledovat změny na webových stránkách a informovat o nich uživatele e-mailem, po téměř dvou dekádách provozu končí. Není to kvůli GDPR, primární důvod je ten, že to neumí HTTPS weby a úprava by znamenala vlastně to celé přepsat, vysvětluje Tomáš Krause, technický šéf společnosti Internet Info, která vlastní také náš server Root.cz.