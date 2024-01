Službě Trello unikla databáze 15 milionů uživatelů

Autor: Computerworld

Populární službě Trello unikla databáze uživatelů, která čítá 15 milionů položek. Útočník vystupující pod jménem emo celou databázi nabízí k prodeji a tvrdí, že obsahuje e-mailové adresy, uživatelská jména, skutečná jména a další podrobnosti o účtu. Zatím nic nenaznačuje tomu, že by ze služby unikla hesla. Data unikla 16. ledna letošního roku.