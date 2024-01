Služby státní správy přestanou být v roce 2032 provozovány na protokolu IPv4

Autor: Depositphotos

Vláda včera schválila materiál Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) nazvaný „Restart zavádění technologie DNSSEC a IPv6 ve státní správě“. V něm ministerstvo navrhlo vládě v podpoře rozvoje IPv6 protokolu zařadit vyšší rychlost a ve střednědobém horizontu ukončit poskytování služeb prostřednictvím protokolu IPv4 ve státní správě.





Ministr průmyslu a obchodu si uložil úkol předložit vládě do konce června 2025 monitorovací zprávu a každoročně vyhodnocovat stav plnění podmínek na úplný přechod na protokol IPv6. Ostatním orgánům státní správy vláda uložila dát do pořádku nedostatky (do konce tohoto roku) a do 6. června 2032 přestat poskytovat služby státní správy na protokolu IPv4.





Ondřej Filip, ředitel organizace CZ.NIC to považuje za odvážný krok správným směrem, protože volný trh je v adopci nového protokolu příliš pomalý. Tak jako vždy, každý, kdo přijde s nějakou výraznou novinkou, může strhnout lavinu nebo naopak zůstat osamocen. Nicméně Česko si stanovilo datum a v této situaci by určitě nebylo rozumné, aby kdokoliv, kdo kupuje nové síťové vybavení, startuje nějakou službu, provádí upgrade sítě, nemyslel na protokol IPv6, píše Ondřej Filip.