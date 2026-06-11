Snaha srovnat krok s Windows, patche pro KDE KWin optimalizují herní latence

KWin v pozici Wayland kompozitoru je i po letech vývoje prvkem desktopu KDE, kde lze dále přinášet významné optimalizace. Jedním takovým směrem se aktuálně zabývá vývojář Jakub Okoński, který si dal za cíl srovnat krok s Windows 11 co se latencí v běhu her týče.
Jakub přitom není teoretik od klávesnice, rozdíly latencí mezi pokynem myší a odezvou na displeji změřil za pomoci zařízení Teensy, s USB HID myší na vstupu a čidlem světla nalepeným na monitoru. Potvrdil nižší latenci na Windows ve srovnání s Plasmou 6.6 a KWin. Vznikly první patche, které situaci mírně zlepšují, Jakub však dodává, že pro aplikace či hry běžící v okně je rozdíl významný, pro celoobrazovkové hry (V-sync / direct scanout) lze očekávat benefit kolem ±milisekundy. Pro hry běžící s VRR jde o benefit kolem 4 ms, pro hry, kde může nastávat tearing (čili bez V-sync) tyto aktuální úpravy benefity téměř nepřinášejí, běží-li hra na hodnotě obnovovací frekvence či s nižší fps, než je tato frekvence.
Autor hodlá nadále zkoumat i další cesty pro zlepšení, současné patche už míří do projektu KDE, avšak Plasmu 6.7 už nestihnou. Podrobněji Jakubově blogpostu.