Sony odstranilo Cyberpunk 2077 z PlayStation Store a vrací peníze

Nová hra Cyperpunk 2077 vyšla teprve před týdnem a již včera ji Sony odstranilo ze svého obchodu PlayStation Store a vrací peníze. Důvodem jsou chyby ve hře, které způsobují pád hry na PS5 a k tomu se přidává také špatný výkon na PS4. Uživatelům, kteří koupili hru na PlayStation Store budou vráceny peníze.

Také na konkurenční konzoli Xbox One není výkon dobrý, podobně jako na PS4. Uživatelé konzolí, kteří nejsou s výkonem spokojeni mohou požadovat peníze zpět přímo u CD Projekt Red na adrese helpmerefund@cdprojektred.com do 21. prosince. Slíbeny byly dvě aktualizace v lednu a v únoru 2021, které by měly odstranit chyby a vylepšit výkon na konzolích.

(zdroj: arstechnica)