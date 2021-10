Sony Xperia Pro-I, smartphone s 1palcovým snímačem a 4k/120p 12bit videem

Autor: Sony

Sony inzeruje nový telefon Xperia Pro-I jako filmařský. Do vínku mu dala špičkovou výbavu a hlavně 1" stacked CMOS snímač, což je její aktuální špička v této třídě (a tedy i světová špička). Počin sám o sobě je to zajímavý právě tím, že se podařilo vměstnat fotoaparát s 1palcovým snímačem do těla smartphonu. V minulosti už to takové produkty byly. Panasonic před lety nabízel rozměrově velký model CM1, později Sharp přinesl smartphone Aquos R6 s ekv. 19mm f/1.9 objektivem nad 1" snímačem, v obou případech na objektivu čněl nápis LEICA.

Xperia Pro-I tedy nabízí 20Mpix 1" snímač, nicméně pro statické fotky se používá 4:3 výřez ze středu s efektivním rozlišením 12Mpix. Celkově snímač nese 315 fázových ostřících bodů pokrývajících 90% plochy, nad ním pak sedí ekv. 24mm f/2 objektiv ZEISS. Hlavní fotomodulek doprovází ekv. 16mm ultra-wide a ekv. 50mm (Sony tomu říká telephoto, ale je to vlastně standardní ohnisko). Přístroj umí 4k/120p video s rychlejším odečtem dat (výrazně snižuje nežádoucí rolling-shutter efekt) a využívá dedikovaný procesor Bionz-X, který Sony používá ve fotoaparátech. Na výstupu umí 12bit RAW video. 4k OLED displej umí 120Hz, 10bit HDR (8bit + FRC), gamutem přesahuje DCI-P3 a jas dává až 1000 cd/m². Nechybí Creator Mode. Vše pak řídí špičkový Qualcomm Snapdragon 888 5G s 12GB RAM, k dispozic je 512GB flash paměť.

Zkrátka Sony představila tak trochu unikátní smartphone, určený ani ne tak pro fotografy, jako spíš tvůrce (polo)profi videa. Tomu je podřízeno vše a z logiky věci se zde Sony nepouštěla do (u smartphonů) stále kompromisního 8k videa, naopak vyšperkovala veškerou ostatní výbavu na maximum. Jestli to bude stačit, uvidíme. Oproti nejnovějším běžným modelům značek jako Apple, Samsung, Xiaomi či Huawei nabízí horší světelnost objektivů i nižší ukládané rozlišení videa (přesto však obraz z nové Xperie jistě může být kvalitnější).