Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Soudce ve dvou případech rozhodl, že umělá inteligence není člověk

Soudce ve dvou případech rozhodl, že umělá inteligence není člověk

Jan Fikar
Včera
19 nových názorů

Sdílet

umělá inteligence Autor: Exponet (publikováno se svolením)

V prvním případě se Stephen Thaler soudil o práva k obrázku, který namaloval v roce 2012 jím vytvořený program bez dalších instrukcí. Podle rozhodnutí soudu z minulého roku není možné udělit autorská práva na díla, která nevytvořil člověk. Před týdnem nejvyšší soud odmítl přezkoumávat, zda rozhodnutí odporuje ústavě. 

V druhém případě je Bradley Heppner obžalován z tunelování 150 milionů dolarů. Policie zadržela Heppnerův počítač, na němž byl také záznam diskuse Heppnera s AI Claude, ve kterém se ptal, jak by měl postavit svoji obhajobu. Advokát Heppnera říká, že tato diskuse nesmí být předložena soudu jako důkaz, protože se na ni vztahuje mlčenlivost ve vztahu advokát-klient. Soudce však minulý měsíc rozhodl, že AI nemůže být advokátem a mlčenlivost se tedy na diskusi nevztahuje. Navíc podmínky používání Claude neříkají nic o důvěrnosti diskuse, naopak je v nich zmíněno, že může být použita k učení i k zveřejnění.

(zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse (19 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

Experti nedoporučují rušit rozhlasové a TV poplatky

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO