Sovereign Tech Agency v roce 2026 přispěje na vývoj PHP, Servo, systemd a dalších

Petr Krčmář
Dnes
Euro Autor: Depositphotos

Německá agentura Sovereign Tech Agency (dříve Sovereign Tech Fund) vydala svůj nejnovější zpravodaj, ve kterém představila některé nové investice do různých klíčových open-source projektů. Zdůrazněny jsou projekty jako Scala, SDCC, Let's Encrypt, Servo, chatmail, Drupal, Fedify, OpenPrinting, PHP, Apache Arrow, Open SSL, R Project, Open Web Docs, conda, systemd a phpseclib.

Plánované investice do PHP pro roky 2025–2026 činí celkem 223 000 eur a jsou určeny ke zlepšení bezpečnosti, spolehlivosti a spolupráce. Pro systemd je vyhrazeno to 399 000 eur určených na jeho rozšíření za účelem zlepšení bezpečnosti, integrity a robustnosti pro systémy s více uživateli.

Servo má získat 545 000 eur na zlepšení přístupnosti, podpory embeddingu a udržovatelnosti. OpenPrinting dostane 190 000 eur na pomoc s údržbou a vylepšeními. Certifikační autorita Let's Encrypt bude podpořena částkou 402 800 eur.

Sovereign Tech Agency (STA) je dceřinou společností německé Spolkové agentury pro převratné inovace (SPRIND), jejímž cílem je posílit otevřenou a svobodnou digitální infrastrukturu. Zaměřuje se na bezpečnost, odolnost a technologickou diverzitu kritického open-source softwaru, který je základem moderní digitální ekonomiky a veřejných služeb. Roční rozpočet agentury se pohybuje okolo 17 milionů eur.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

