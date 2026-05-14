Sovereign Tech Fund podpoří milionem eur vývoj prostředí KDE

Německý fond Sovereign Tech Fund se rozhodl podpořit technologii KDE Plasma částkou 1,2 milionu eur. Cílem je posílit strukturální spolehlivost a bezpečnost základní infrastruktury tohoto desktopového prostředí, včetně projektů Plasma, KDE Linux a používaných frameworků.
Do technologií pro stolní počítače investujeme už dlouho, a to z dobrého důvodu: představují hlavní způsob, jakým lidé v každodenním životě přistupují k digitálním službám a využívají je, říká Fiona Krakenburgerová ze Sovereign Tech Fund.
Stolní počítač podle jejích slov uchovává osobní data a zprostředkovává téměř všechny služby, na nichž jsme závislí – od rezervace lékařské prohlídky přes vzdělávání až po způsob, jakým pracujeme.
Investujeme do KDE, protože je to jedno ze dvou hlavních desktopových prostředí používaných v Linuxu a hraje klíčovou roli v tom, jak miliony lidí vnímají otevřenou technologii.
Posílením testovací infrastruktury, bezpečnostní architektury a komunikačních řešení KDE chce nadace investovat do odolnosti a spolehlivosti základní digitální infrastruktury, na které moderní společnost závisí.
KDE využije investici od k tomu, aby posunulo své klíčové softwarové produkty na vyšší úroveň a poskytlo tak každému jednotlivci, podniku i orgánům veřejné správy možnost znovu získat své soukromí, bezpečnost a kontrolu nad svou digitální suverenitou, komentují zástupci projektu KDE.