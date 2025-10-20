Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Španělsko chce od příštího roku zrušit střídání času

Španělsko chce od příštího roku zrušit střídání času

Jan Fikar
Dnes
3 nové názory

Posun času Autor: Depositphotos

Španělský premiér Pedro Sánchez dnes na sociální síti X uvedl, že změna času dvakrát za rok nedává smysl. Neuspoří se prakticky nic, zato změny negativně působí na životy a zdraví lidí. Španělsko tedy navrhne EU, aby bylo střídání času zastaveno. Pokud bude mít podporu, mohlo by se střídání času zastavit už příští rok.

Podle původního plánu z roku 2019 se mělo každoroční střídání času v EU zastavit již v roce 2021. Plány však překazila pandemie COVID-19. Uvidíme, jak se španělskému návrh bude dařit. Potřeba je podpora alespoň 15 z 27 zemí EU, nebo podpora zemí, které dohromady mají 65 % obyvatel.

(zdroj: politico.eu)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

