 »   »  Specifikace DCI HDR Cinema ve finálním připomínkování

David Ježek

Již brzy dojde ke sjednocení obsáhlé technické specifikace pro filmy v HDR kvalitě. Organizace DCI představila draft v0.9 chystané specifikace pro finální připomínky.

DCI, neboli Digital Cinema Initiative, byla založena před 16 lety velkými Hollywoodskými studii a jejím aktuálním cílem je dotáhnout společný standard pro HDR video (a také HFR – high frame rate). Oba draft dokumenty jsou velmi technické a mimo jiné přichází s návrhem specifikace v podobě HDR rozsahu jasů od 0,005 po 500 cd/m², 12bit kódování barev, použití PQ (Perceptual Quantizer), definice výchozího bílého bodu na bázi P3D65 a použití barevného prostoru korespondujícího s DCI-P3.

Zajímavostí je nasazení tzv. direct view displejů pro kinosály, tedy nikoli projektorů a velkých modulárních displejů s barevnými LED – s projektory patrně bude velmi obtížné až nemožné splnit specifikace, které si vznikající norma pro HDR Cinema vyžádá, a to zejména v kombinaci hledisek dynamického rozsahu a maximální svítivosti.

Změna v oblasti snímkové frekvence bude také razantní. Dnes až na výjimky probíhá natáčení filmů s 24 snímky za sekundu, což pochází z filmové éry a doby před mnoha desítkami let. DCI počítá do budoucna pro kina s 60 snímky pro 2k 2D, resp. s 24 snímky pro 4k 2D, očekávat ale jistě lze do budoucna nárůst. Zde se ale musí pozvolna přizpůsobit i naučené („nakoukané“) vnímání filmů diváky, kteří dnes vnímají 24 fps jako „filmových“, zatímco 48 či 60 fps působí spíše jako sportovní přenos či TV inscenace, než film.