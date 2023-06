Specifikace PCI Express 7.0 vydána v pracovní verzi 0.3, až 512GB/s ro grafické karty

Zatímco v desktopech se začínají objevovat první PCIe 5.0 SSD, PCI-SIG jede dál neměnným tempem a představuje draft v0.3 specifikace bodoucí verze 7.0 tohoto rozhraní. Finální verze je očekávána v roce 2025.





Na stanovených parametrech se nic nemění, zatímco PCIe 6.0 přechází z kódování NRZ (Non Return To Zero) na PAM4 (Pulse Amplitude Modulation 4-level), sedmička se jej bude nadále držet a „jen“ již tradičně zrychlí na dvojnásobek.





Zatímco dnes majoritní PCIe 4.0 tedy dává 32 GT/s na jedné lince, PCIe 7.0 bude umět 128 GT/s, tedy až 512 GB/s oboustranně pro plné sloty ×16. Očekávejme i nižší latence a lepší energetickou efektivitu rozhraní a samozřejmě i již tradičně plnou zpětnou kompatibilitu.