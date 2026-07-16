Spojené státy jsou blíž k zastavení střídání času po hlasování Sněmovny reprezentantů

Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických v úterý poměrem hlasů 308:117 schválila návrh zákona, který zavádí trvalý letní čas a ukončuje dvakrát ročně se opakující přenastavování hodin, která se ve většině států dodržuje od 60. let.
Nyní bude návrh předložen Senátu. Pokud by byl zákon přijat, hodiny by se v listopadu již nevracely ke standardnímu času. Jednotlivé státy by se ale stále mohly rozhodnout, že nebudou celoročně uplatňovat letní čas, pokud jej v současné době neuplatňují nebo pokud před změnou zákona odhlasovaly zavedení trvalého standardního času.
Zastánci tvrdí, že zbytečná změna času narušuje spánek, zvyšuje počet pracovních úrazů a přispívá k nárůstu dopravních nehod. Rovněž argumentují, že ponechání času o hodinu napřed po celý rok by zajistilo více večerního denního světla a podpořilo ekonomickou aktivitu během zimních měsíců.
Kritici naopak tvrdí, že by po úpravě slunce v zimních měsících vycházelo o hodinu později, což by vedlo k tomu, že by se více dětí a pracujících vydávalo z domova ještě před svítáním. Na některých místech by slunce v zimě vycházelo až těsně před 9. hodinou ráno.
Prezident Donald Trump opakovaně vyzýval k ukončení posunu času a toto opatření důrazně podporuje. Bílý dům v úterý uvedl, že by to „ušetřilo čas, potíže a náklady spojené s posunem času, čímž by Američané ročně ušetřili stovky milionů dolarů.“