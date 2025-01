Společnost Automattic snižuje množství příspěvků do WordPressu

Autor: Depositphotos

Společnost Automattic oznámila, že v reakci na žalobu WP Engine přesouvá své zdroje z přispívání do projektu WordPress. V rámci této změny Automattic dorovná svůj dobrovolnický závazek s dobrovolnickými závazky WP Engine a dalších hráčů v ekosystému, což je přibližně 45 hodin týdně, které jsou v rámci programu Five For the Future považovány za přínos pro celou komunitu, a nikoli pouze pro jednu společnost, píše společnost v oznámení. Tyto hodiny budou pravděpodobně určeny na zabezpečení a kritické aktualizace.





Automattic uvádí, že důvodem jsou žaloby ze strany konkurenční společnosti WP Engine. Tyto právní kroky odvádějí značnou část času a energie, které by jinak mohly být zaměřeny na podporu růstu a zdraví WordPressu. Společnost Automattic doufá, že WP Engine své právní kroky přehodnotí, což prý umožní přeorientovat opět úsilí na příspěvky, které jsou prospěšné pro širší ekosystém WordPressu.

Souboj obou firem začal v září, kdy se Matt Mullenweg z Automattic opřel do společnosti WP Engine. Tvrdil, že tato firma málo přispívá na rozvoj WordPressu a že by měla vracet do vývoje alespoň 8 % svých příjmů. Po vyostření situace pak využil svého vlivu na WordPress Foundation a odpojil WP Engine od jejich zdrojů. Soud nakonec rozhodl, že jde o nekalou soutěž a je nutné přístupy odblokovat a přistupovat ke všem odběratelům služeb stejně.