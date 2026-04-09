Společnost John Deere zaplatí 99 milionů dolarů v rámci vyrovnání ohledně práva na opravu

Petr Krčmář
Dnes
Zelené traktory John Deere Autor: Depositphotos

Zemědělci již roky vedou spor se společností John Deere ohledně práva na opravu své techniky a tento týden konečně dosáhli přelomové dohody. Ačkoli firma ve svém prohlášení zdůraznila, že se nejedná o přiznání pochybení, souhlasila s tím, že vyplatí 99 milionů dolarů do fondu pro zemědělské podniky a jednotlivce, kteří se účastnili hromadné žaloby.

Konkrétně jsou tyto peníze k dispozici těm zúčastněným, kteří od ledna 2018 zaplatili autorizovaným prodejcům společnosti John Deere za opravy velkých strojů. Podle jednoho ze soudních dokumentů [PDF] tak žalující strany získají zpět přibližně čtvrtinu až polovinu vynaložené částky. Obvyklá hodnota podobného vyrovnání se přitom pohybuje mezi pěti a deseti procenty.

Součástí dohody je také závazek společnosti Deere poskytovat po dobu 10 let „digitální nástroje potřebné pro údržbu, diagnostiku a opravy“ traktorů, kombajnů a dalších strojů. Zemědělci se dříve uchylovali k hackování softwaru vlastních strojů, jen aby je znovu uvedli do provozu. Společnost John Deere podepsala v roce 2023 memorandum o porozumění, které částečně řešilo tyto obavy a poskytovalo třetím stranám technologii pro diagnostiku a opravy, pokud byla chráněna všechna duševní vlastnictví. Současná dohoda se jeví jako důležitý a právně závazný krok vpřed.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



Dále u nás najdete

ASUS v Česku odhalil ExpertBook Ultra pro ty nejnáročnější

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to berou s humorem

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Značkou roku v Česku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Další pokuta za švarcsystém, tentokrát pro kadeřnice

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Securitas ČR zažil rekordní rok, obrat přesáhl 2 miliardy

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie

Vyšel Computertrends 4/2026

Nachlazení, zápal plic, černý kašel. Laik nemusí rozdíl poznat

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Po návratu z dovolené skončila dívka na dialýze

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

