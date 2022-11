Společnost Julia Computing se přejmenovala na JuliaHub, vyšla alfa verze 1.9

Autor: Julia Project

Společnost Julia Computing, založená tvůrci jazyka Julia, se přejmenovala na JuliaHub podle svého hlavního produktu, cloudové platformy pro vědecké aplikace založené na Julii. Jak tvrdí Stefan Karpinski, jeden z tvůrců Julie a spoluzakladatel společnosti, „people in the Julia community often think the company is already named JuliaHub. It only makes sense to rename the company to reflect that focus and direction.“





Vyšla také alfa verze Julie 1.9. Přináší zejména efektivnější inferenci typů, což vede k rychlejšímu překladu kódu (zejména u větších funkcí) a nižším nárokům na paměť.





Julia je dynamický jazyk překládaný (pomocí LLVM) do nativního kódu, jehož rychlost je na úrovni C či Rustu. K výhodám patří propracovaný typový systém, efektivní správa paměti a mnoho knihoven pro vědecké výpočty, čímž konkuruje Fortranu, Pythonu a specializovaným jazykům jako R nebo Matlab.