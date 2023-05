Společnost Seznam.cz vykázala za rok 2022 tržby ve výši 5,928 miliardy korun

Autor: Seznam.cz

Tržby společnosti Seznam.cz se oproti roku 2021 zvýšily o 5,8 % na necelých 5,93 miliardy korun. Naproti tomu zisky společnosti činily před zdaněním 1,284 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje pokles o 34,5 %. Za snížením zisku stojí nejen zvyšující se náklady související s aktuální ekonomickou situací, ale i významné personální investice, které byly oproti roku 2021 vyšší o necelých 8 %, a změna majetkové struktury společnosti vlivem odštěpení.