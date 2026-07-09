Společnost Valve vydala Proton 11 s mnoha vylepšeními pro hraní her pod Linuxem

Společnost Valve vydala Proton 11.0–1, významnou aktualizaci své kompatibilní vrstvy určené pro Linux, která umožňuje hrát více her a zároveň opravuje dlouhý seznam chyb ovlivňujících stávající tituly.
Tato verze obnovuje kompatibilitu mnoha her od EA po nedávné aktualizaci aplikace EA App, přesouvá klasiky jako Resident Evil (1996), Resident Evil 2 (1998), Dino Crisis a SHOGUN: Total War z experimentální verze Protonu do stabilní verze a přidává podporu pro hry včetně Gothic 1 Classic, X-Plane 12, Breath of Fire IV a Deadly Premonition.
Vývojáři také opravili pády ve hře HELLDIVERS 2, obnovili podporu pro No Man's Sky VR, vylepšili kompatibilitu Steam Overlay s hrami EA. K dispozici jsou také opravy pro hry Phasmophobia, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Microsoft Flight Simulator, Titanfall 2, Satisfactory, Call of Duty 2, Far Cry 4 a mnoho dalších.
Vyřešeny byly navíc problémy s desktopovými prostředími KDE a GNOME. Proton 11 nyní v pozadí vychází z Wine 11.0 a obsahuje aktualizované verze DXVK, VKD3D-Proton, DXVK-NVAPI, Wine Mono a několika dalších klíčových komponent.
(Zdroj: Nerds.xyz)