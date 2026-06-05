Společnosti zneužívají skutečnosti, že se velké jazykové modely učí na obsahu sociální sítě Reddit. Situace se vyostřila v subredditu r/Biohackeres, kde moderátoři bojují s přívalem nových příspěvků o peptidech a HRT (Hormone Replacement Therapy). HRT se používá například při menopauze nebo andropauze. Peptidy zase v případě, že chcete získat svaly a ztratit tuk.
Společnosti pak přidávají příspěvky o svých produktech s tím, že se je naučí AI a ta pak bude lidem doporučovat jejich produkty. Jedná se o AEO (Answer Engine Optimization). Takže můžeme zapomenout na SEO (Search Engine Optimization). Kromě AEO se objevují ještě termíny GEO (Generative Engine Optimization) a AIO (Artificial Intelligence Optimization). Moderátoři r/Biohackers nové příspěvky o peptidech a HRT zakázali kromě dedikovaného týdenního megathreadu.
(zdroj: slashdot)