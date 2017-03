 »   »  Spotify má 50 miliónů předplatitelů a testuje bezztrátové audio

Roman Bořánek

Hudební streamovací služba Spotify se pochlubila, že už má 50 miliónů platících uživatelů. Ještě v září minulého roku to přitom bylo jen 40 miliónů, takže služba stále roste velmi solidním tempem. Zároveň je ale služba stále ztrátová, i když finanční výsledky se pomalu obrací k lepšímu.

Thank you to our 50 million subscribers. #Spotify50 pic.twitter.com/eXkOV71bwu