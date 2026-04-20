Sruthi Chandranová je první ženou ve vedení projektu Debian

Sruthi Chandranová byla vyhlášena vítězkou voleb a stává se tak první ženou ve vedení projektu Debian. Její funkční období začne v úterý 21. dubna 2026 a potrvá jeden rok. Chandranová byla jedinou kandidátkou, byla zvolena po splnění formálních náležitostí týkajících se usnášeníschopnosti a vývojáři Debianu měli možnost hlasovat také proti jejímu zvolení.
Žije v Indii, kde vystudovala informatiku na IIT Madras se zaměřením na operační systémy a svobodný software. Od roku 2016 přispívá do Debianu, od roku 2019 se stala vývojářkou projektu. Má na starosti například balíčky Ruby, JavaScript, Go a některé balíky s fonty.
Zaměřuje se na lidi v projektu, věnuje se rozvoji komunity, poskytuje poradenství nově příchozím, podílí se na osvětových iniciativách a organizuje místní setkání komunity. Jejím cílem je podpoří zapojení lidí z různých zemí, kultur a prostředí. Klade také důraz na posílení osvětových programů, zlepšení zapojení nových členů a podporu lepší vnitřní spolupráce.