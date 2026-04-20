Root.cz  »  Linux

Sruthi Chandranová je první ženou ve vedení projektu Debian

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Sruthi Chandranová, vedoucí projektu Debian Autor: Sruthi Chandranová

Sruthi Chandranová byla vyhlášena vítězkou voleb a stává se tak první ženou ve vedení projektu Debian. Její funkční období začne v úterý 21. dubna 2026 a potrvá jeden rok. Chandranová byla jedinou kandidátkou, byla zvolena po splnění formálních náležitostí týkajících se usnášeníschopnosti a vývojáři Debianu měli možnost hlasovat také proti jejímu zvolení.

Žije v Indii, kde vystudovala informatiku na IIT Madras se zaměřením na operační systémy a svobodný software. Od roku 2016 přispívá do Debianu, od roku 2019 se stala vývojářkou projektu. Má na starosti například balíčky Ruby, JavaScript, Go a některé balíky s fonty.

Zaměřuje se na lidi v projektu, věnuje se rozvoji komunity, poskytuje poradenství nově příchozím, podílí se na osvětových iniciativách a organizuje místní setkání komunity. Jejím cílem je podpoří zapojení lidí z různých zemí, kultur a prostředí. Klade také důraz na posílení osvětových programů, zlepšení zapojení nových členů a podporu lepší vnitřní spolupráce.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Perličky z diskuze účetních k JMHZ

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Securitas ČR zažil rekordní rok, obrat přesáhl 2 miliardy

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

Meta představuje nový AI model Muse Spark

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům

Konec plošného skenování konverzací?

VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání

Jaké dopady by měly rychlé škrty v ČT a rozhlase?

Patří StarDance do vysílání České televize?

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech je využívá 85 % lidí

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO